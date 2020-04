Alors que tous les professionnels de l’optique vivent le confinement à leur façon, Les Opticiens Mobiles, dont le concept même est la mobilité, ont par la force des choses dû restreindre leur activité. « Néanmoins, une partie de la société est mobilisée et engagée pour assurer un plan de continuité et soutenir les opticiens indépendants et franchisés du réseau », explique la société dans un communiqué.

Les urgences prises en charge

Si, comme pour tous les autres opticiens, l’activité « classique » n’est plus possible, Les Opticiens Mobiles sont mobilisés pour assurer les urgences via leur plateforme de prise de rendez-vous en ligne et le service client. « Ils assurent le conseil et l’accompagnement des porteurs pour le renouvellement des équipements cassés ou perdus et le renouvellement des équipements inadaptés uniquement sur nouvelle ordonnance en spécifiant le caractère d’urgence. »

La société précise que « seuls les opticiens équipés d’un kit de protection complet peuvent intervenir avec l’accord du client ». Pour ceux qui n’en possèdent pas, l’entreprise propose l’envoi sans frais des équipements par Chronopost. Pour soutenir tous ceux qui sont en première ligne (soignants, employés des commerces alimentaires, livreurs, secours, etc.), un service est assuré « afin d’intervenir sur le lieu de leur choix en cas de demande urgente ».

Des mesures pour soutenir son réseau

En interne, la société a également mis en place différentes actions pour soutenir ses opticiens indépendants ou franchisés : « mesures de protection de leur santé et celles de leurs clients, conseils et accompagnement pour l’obtention d’aides de financement, avances sur les commissions, report du paiement des redevances, suivi régulier par visioconférence pour garder le lien et préparer la sortie de cette crise ». La société profite également de cette période inédite pour préparer « activement la reprise pour honorer son engagement de service à la personne “pour que chacun accède à la santé visuelle sans se déplacer”. Par ailleurs, elle travaille sur plusieurs partenariats stratégiques et continue sa campagne de recrutement pour mailler le territoire ».