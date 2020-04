Âgé de 56 ans, Marc Klein succède à Nelly Barbeau, qui dirigeait la Centrale des opticiens depuis septembre 2019.



Marc Klein possède une expérience de 25 années dans le secteur de l’optique : ces 10 dernières années, il a été directeur de l’enseigne Lissac. Il a occupé auparavant des fonctions de direction commerciale notamment dans des laboratoires de contactologie (Bausch & Lomb) et chez des lunetiers (Safilo).



« En s’appuyant sur les équipes, Marc Klein mettra ses qualités managériales et son expertise au service des adhérents, afin de leur apporter de nouvelles solutions facilitatrices de business, et de répondre à leurs besoins en termes de services et d’outils métier. Il aura également pour mission de développer le réseau actuel », explique la CDO.



A l’occasion de cette nomination, la centrale rappelle qu’elle accompagne ses adhérents durant cette période et que « des dispositifs ont été mis en place pour les aider à traverser cette crise, mais aussi pour leur permettre une reprise d’activité dans les meilleures conditions possibles ».