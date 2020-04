Certes, l’heure est actuellement au confinement, mais il convient d’ores et déjà d’envisager l’après. Certains fabricants l’ont bien compris et accompagnent à distance les opticiens aussi bien dans leur vie en confinement que pour préparer la réouverture des points de vente, qui devrait avoir lieu au mois de mai, selon la dernière déclaration du président de la République. Les équipes d’Opal et Demetz ont mis en place leur plan de soutien en définissant trois axes principaux.

Le premier est la mise en place d’un service minimum. « Logistique, achats, commerce, ADV, une personne dédiée de chaque service reste mobilisée au bureau ou de chez elle pour gérer les demandes. »

Une série de vidéos tutos, diffusées sur Facebook, a également été imaginée pour garder le contact avec les opticiens et évoquer avec eux différents aspects de leur activité. « Nos experts se sont ainsi proposés pour réaliser, depuis chez eux, des mini vidéos pédagogiques sur nos sujets de prédilection : Sophie Coutherut-Martin, notre directrice artistique anime une vidéo présentant qu’est-ce qu’une bonne lunette pour enfant ; Gilles Demetz, DG de Demetz explique comment mettre en place un corner Sport ou un corner Enfants dans un magasin, il prépare également un sujet sur quel équipement optique en fonction de sa pratique sportive ; Filippe Diniz, notre responsable du bureau design, vous livre tout son savoir sur l’acétate ; Vincent Hugonnet s’attelle quant à lui à expliquer les enjeux et les avantages d’une gestion de facing piloté à distance. Enfin, cerise sur le gâteau, notre coach sportive, Anna, animera plusieurs cours de sport en ligne pour adultes et pour enfants ! », détaillent les équipes d’Opal et Demetz.

François Fort, le PDG de l’entreprise s’est également plié à l’exercice en annonçant « pour la reprise un plan d’offres commerciales afin d’aider les opticiens à redémarrer leur business et faciliter leurs réassorts sans fragiliser leur trésorerie ».