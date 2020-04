Compte tenu de la situation sanitaire à laquelle la France fait face depuis plusieurs semaines, Novacel a pris la décision « compliquée mais nécessaire » de fermer 99 % de son activité. Aujourd’hui, le verrier dévoile son plan de reprise d’activité alors que le déconfinement est envisagé le 11 mai prochain par le président de la République.

Pour faire face à ce « second challenge, tout aussi compliqué, qu’est le déconfinement et la reprise d’activité, nous allons devoir gérer au jour le jour toutes les questions qui se posent et encore plus nous adapter aux évolutions de situations », explique Jenkiz Saillet, directeur général de Novacel.

Maintenant que l’entreprise peut assurer la sécurité de ses employés, la direction a décidé de relancer l’activité production le 23 avril prochain, y compris le télédétourage, le montage, précalibration et allotechnique. « Tous les modes de commandes et tous nos verres seront de nouveau disponibles. Seule l’offre 24h00 sur Synchrona24 ne sera pas encore disponible. Dans un premier temps, nous resterons sur un mode restreint avec un service client ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 », développe le verrier.

Face aux difficultés de transport, Novacel proposera à partir du 27 avril de recevoir les verres directement à domicile, en le précisant à la commande uniquement par téléphone 03 23 83 88 88 par fax 03 23 83 88 77 ou par mail sur commandesservicesclients@novacel-optical.com. Cette livraison sera facturée 5 euros.

Pour éviter au maximum les déplacements, la société proposera également de livrer les équipements complets aux porteurs à compter du 27 avril. Cette solution, également facturée 5 euros, devra être précisée lors du passage de la commande.

Pour assurer la sécurité de ses opticiens partenaires, Novacel leur fournira dans le courant du mois de mai un kit comprenant masque et gel hydroalcoolique, accompagné de recommandations de sécurité.

A la fin du mois de mai, Novacel donnera naissance à une activité temporaire, « avec la fourniture d’une dizaine de références de petits matériels de décontamination (des montures, des outils, etc.) et d’équipements de protection individuelle de base (visières, masques, gants, etc.). Le but n’étant pas d’en faire une activité génératrice de marge, mais sur quelques mois de vous apporter une facilité de travail », explique Jenkiz Saillet.

A plus long terme, c’est-à-dire du 4 mai à la fin du mois de septembre, les modules d’e-learning développés par la société seront mis à disposition gratuitement des opticiens pour mieux appréhender cette période inédite.