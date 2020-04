Dans toutes les entreprises de la filière, même si nous sommes toujours en confinement, l’heure est à la préparation de la reprise économique annoncée dans quelques semaines. EssilorLuxottica vient ainsi d’annoncer une série de mesures pour répondre au contexte actuel, mais également préparer l’avenir.

Dans un communiqué, diffusé le 20 avril, le géant de l’optique se montre rassurant : « L’expérience des précédents ralentissements économiques indique que les achats de prescription peuvent être reportés durant les crises mais non pas annulés. […] Le groupe est parfaitement à même d’honorer le rattrapage de demande amené à se matérialiser lorsque l’économie se stabilisera. »

En cette période économiquement compliquée, l’objectif premier de l’entreprise est de « gérer le déclin temporaire de son activité et protéger son bilan tout en se préparant à saisir les nouvelles opportunités qui se présenteront dans l’industrie de l’optique ophtalmique et de la lunetterie à partir du second semestre ».

Pour l’heure, il a été décidé de ne pas soumettre de distribution de dividende à l’assemblée générale prévue le 25 juin prochain. « Si la reprise s’avère suffisamment solide, le Conseil d’administration pourrait proposer le paiement d’un dividende exceptionnel avant la fin de l’année. »

Ce dernier a également demandé à l’équipe dirigeante « de mettre en œuvre des mesures pour réduire les charges d’exploitation et de trésorerie du groupe ». La rémunération des cadres dirigeants est également concernée, avec la réduction ou le report d’une partie de celle-ci. Les membres du Conseil d’administration ont quant à eux voté la réduction de 50 % de leur rémunération.

Autre mesure importante : la création d’un fonds Covid-19 à hauteur de 100 millions d’euros qui viendra en aide aux employés dans le besoin et à leurs familles.