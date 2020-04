Malgré le confinement et une partie de leurs équipes en chômage partiel ou en télétravail, les fabricants de la filière continuent de développer des solutions pour garder le contact avec les opticiens et leur apporter des réponses pour dépasser cette période compliquée et envisager la réouverture.

Fax International assure le départ des marchandises, « tout en préservant la santé de nos salariés, en respectant les gestes barrières et en adéquation avec nos partenaires transporteurs ». Les commandes se font via le site www.faxinternational.fr, où les opticiens peuvent indiquer dans le commentaire s’ils souhaitent une commande immédiate ou à la fin du confinement. Les équipes restent joignables pour toute question par e-mail administration@fax.fr ou par téléphone au 02 57 67 08 51.

Zeiss va proposer aux opticiens 2 000 packs sanitaires pour « travailler tout en respectant au mieux les consignes sanitaires, en particulier lors du contrôle de la vue ». Ces packs, vendus 40 euros HT, seront livrés mi-mai. Chaque pack sanitaire comprendra : 50 masques, une visière de protection faciale, 30 lingettes nettoyantes, un tube de gel hydroalcoolique et une boîte de gants à usage unique.

Luneau Technology assure de son côté avoir mis en place tous les moyens « humains et techniques pour maintenir notre activité au minimum et honorer vos commandes et demandes d’intervention. Nous sommes joignables par email, par téléphone et notre site de production reste opérationnel avec effectif minime. En effet, nous sommes une société française avec notre usine de fabrication optique à Pont de l’Arche. Pour la partie gestion du suivi commercial et SAV, l’ensemble des forces de vente, des équipes administratives et techniques, est joignable via leur téléphone portable ou leur adresse email afin de maintenir le lien entre vous et nous ».

Le groupe Lapeyre a reprises ses activités le 14 avril, en respectant les gestes de sécurité pour ses employés. Les opticiens peuvent passer leurs commandes depuis le site lapeyregroup.com ou auprès de leur commercial. Les expéditions sont réalisées deux fois par semaine (lundi et jeudi), avec la possibilité de livrer au domicile des clients, grâce à un accord avec le transporteur TNT.

Hoya et Seiko, à travers les campagnes « Hoya à vos côtés » et « Seiko vous accompagne », proposent aux opticiens un programme de formation et de contenu éditorial dense pour leur permettre d’optimiser leur visibilité sur les réseaux sociaux. « Chaque semaine, un emailing personnalisé alerte l’opticien sur la publication en ligne d’articles de blogs exclusifs et de posts centrés sur la santé visuelle. Il peut nourrir ses pages Facebook ou Instagram, et puiser l’inspiration pour sa propre communication.

Pour apprendre ou parfaire ses connaissances sur la communication digitale, des formations sont organisées par la Seiko Optical Academy, et Hoya Vision Faculty. Des webinars en live et ouverts à tous les opticiens, sont prévus », détaillent les deux sociétés.

Ophtalmic Compagnie mise également sur la formation pendant cette période de confinement, avec Ophtalmic Academy où sont présents plus de 40 modules de formation à distance. « Ce cursus aborde tous les points importants à maîtriser en termes de contactologie, des bases de l’optique jusqu’à l’adaptation de lentilles de contact techniques », précise la société.