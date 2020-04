A l’heure où le déconfinement et la reprise économique sont sur toutes les lèvres, suite à la dernière intervention du président de la République, BBGR a décidé d’anticiper la date du 11 mai en proposant d’ores et déjà un programme d’information pour ses partenaires opticiens pour les accompagner dans la réouverture dans leur point de vente.

« Plus que jamais à l’écoute de nos clients et de leurs inquiétudes, nous leur avons adressé un sondage début avril afin de collecter l’ensemble des interrogations et des sujets sur lesquels ils attendaient un accompagnement de notre part pendant cette période de confinement et en vue de la reprise. Grâce à ce retour, nous avons pu optimiser les éléments d’accompagnement sur lesquels l’ensemble des équipes travaillaient. Au final, nous avons lancé un programme d’information qui a débuté le 16 avril et qui se déroulera jusqu’à la reprise d’activité », explique Prune Marre, présidente de BBGR France, au sujet de la naissance de ce projet.

Trois grandes thématiques segmentent ce programme d’information, en fonction des attentes des opticiens et sont abordées sous la forme de contenus dynamiques et de webinars.