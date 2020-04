Parmi les mesures que vont devoir appliquer les opticiens dans leurs points de vente, le nettoyage et la désinfection des lunettes cristallisent de nombreuses questions chez les professionnels de l’optique. Pour les aider dans cette mesure barrière afin d’éviter la propagation du Covid-19, le Gifo (Groupement des industriels et fabricants de l’optique) donne ses recommandations.

Le Gifo propose sur son site des recommandations réalisées avec le laboratoire Alutec pour le nettoyage et désinfection des montures optiques et solaires. « Tous les produits identifiés pour désinfecter une surface ne sont pas compatibles avec les matériaux et traitements d’une monture. Dans tous les cas, il convient au préalable de vérifier les éventuelles recommandations spécifiques du fabricant de la monture sur sa notice d’utilisation, notamment concernant l’usage de savon, d’alcool ou de détergent », précise le groupement.

S’il va être indispensable de désinfecter chaque monture après chaque essayage, il convient en effet de ne pas le faire avec n’importe quel produit pour ne pas endommager l’équipement.

Le Gifo explique que « la survie du SARS-CoV-2 dans l’environnement varie de quelques heures à quelques jours, selon le type de support », et qu’il est donc nécessaire de l’éliminer par nettoyage et désinfection.

Trois méthodes de nettoyage et de désinfection ont été identifiées et sont détaillées précisément dans le document :

Le nettoyage au savon,

La désinfection à l’alcool isopropylique à 70°,

La désinfection par produit nettoyant et virucide conforme à la norme EN 14476.

D’ici la réouverture des points de vente, de nouvelles recommandations de désinfection de lunettes seront peut-être communiquées car « d’autres solutions vont être étudiées en laboratoire sur un large spectre de montures », promet le Gifo.