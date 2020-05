Depuis l’intervention du Premier ministre devant l’Assemblée nationale, tout le monde commence à se préparer à la phase de déconfinement. Les entreprises ne sont pas en reste et présentent leur plan d’action pour le mois de mai. Passage en revue des fabricants qui nous en ont fait part.

Après un service minimum, Hoya et Seiko communiquent aujourd’hui sur leur plan de relance les 5 et 6 mai. « Face à la fin annoncée du déconfinement du lundi 11 mai, nous allons suivre les directives générales des autorités compétentes pour définir notre reprise d’activité en France, accompagnant ainsi la réouverture de la grande majorité des opticiens. La priorité absolue restant la santé de nos employés et de nos clients », expliquent les sociétés.

La reprise des livraisons pour les commandes bloquées depuis le 14 mars à l’usine d’Emerainville – Marne-la-Vallée est prévue le 5 mai pour Hoya et le lendemain pour Seiko. La production OFG est annoncée à partir du 11 mai, avec de nouvelles règles pour assurer la sécurité sanitaire. Hoya et Seiko organiseront des webinars début mai pour présenter le dispositif de relance à leurs opticiens-partenaires.

Pour soutenir les opticiens dans cette période incertaine, Socodeix propose une offre solidaire jusqu’au 30 juin 2020 : les commandes passées sur le site Internet de la société bénéficient d’une remise immédiate de 20 % avec la possibilité de changer d’avis pendant une période de 30 jours.

Essilor a étudié ce qui s’est passé en Chine pour établir son plan de reprise : « Deux semaines après la fin du confinement, l’activité d’Essilor avait retrouvé 30 % de son niveau d’avant crise, 65 % après un mois et au-delà de 100 % au bout de 8 semaines ». Le verrier a défini trois axes de travail prioritaires (aider les opticiens à recevoir leurs clients dans le respect des conditions sanitaires avec un protocole d’accueil adapté; contribuer à faire revenir les clients en magasin ; soutenir l’activité des opticiens partenaires avec les bons produits et outils) avec un seul objectif : « Mettre à disposition de ses partenaires les meilleures solutions pour soutenir leur activité dès le 11 mai ». Pour accompagner les opticiens dans les nouveaux protocoles d’accueil de la clientèle, Essilor va mettre sur son site essishop.fr les éléments nécessaires à la réouverture (masques chirurgicaux, gel hydroalcoolique, lingettes désinfectantes, visière de protection) à partir du 30 avril. Essilor précise qu’il a « choisi d’offrir la première commande de ces références, et par la suite, de les vendre à prix coûtant ».

Pour soutenir la fréquentation en magasins, Essilor a développé 6 actions : un module de vérification de la validité de l’ordonnance; un kit d’animation sociale pour augmenter sa visibilité sur les réseaux sociaux; un module de prise de rendez-vous en ligne présent sur son site qui a accueilli plus de 1,5 millions de visiteurs uniques en 2019; le service Essiweb pour piloter depuis un seul espace sa visibilité chez Google, Facebook, Pagesjaunes, Waze, etc.; de nouveaux supports de communication (mailing, vitrophanie et campagne SMS, avec 1 000 SMS offerts par la société); un plan d’action spécifique dans le cadre du programme d’animation consommateur Essilor One pour fidéliser sa clientèle à travers des offres et services particuliers. Les actions pour soutenir l’activité des opticiens partenaires avec les bons produits et outils seront développées dans un second temps.

Mont-Royal programme une reprise de ses activités le 4 mai. « La reprise est une étape importante avant le retour à la normale. Tout comme ces 80 dernières années, toutes les équipes de Mont-Royal restent plus que jamais mobilisées et motivées pour vous accompagner durant cette période inédite », souligne la société. Son agence commerciale sera joignable du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h au 03 87 96 80 90 et par e-mail contact@mont-royal.fr

Différentes mesures ont également été annoncées par Novacel pour accompagner les opticiens :

La mise en place mi-mai d’une solution de prise de rendez-vous virtuelle (par Internet et téléphone) pour organiser les venues en magasin en fonction des mesures de prévention. L’abonnement mensuel sera pris en charge à 80 % par Novacel les 12 premiers mois.

Une offre de 30 % de SMS gratuits pour l’achat d’un pack de 5 000 SMS sur la plateforme de marketing SMS Novacel, jusqu’à la fin du mois d’août.

Une offre de réassort de 20 produits d’hygiène et de sécurité (masques, gel, stérilisateurs UV, visières, gants, marquages au sol, etc.).

La mise en ligne de nouveaux modules d’e-learning sur les répercussions du Covid-19 sur l’activité optique sur le site Novacel University.

La mise à disposition de solutions lentilles en flacon plat en 250 ml et 100 ml pour livrer au domicile des clients en déposant les produits dans les boites aux lettres.

Une application pour iPad de pupillomètre virtuel pour limiter l’utilisation du pupillomètre, à partir de mi-mai.

Chez Octika, la prise de commande sera effective à partir du 4 mai via Internet et le 11 mai pour les autres moyens (téléphone, commercial). Le 11 mai, le service SAV par email et téléphone et l’envoi de commandes seront opérationnels. Le standard de la société sera joignable du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.