Eyeneed se présente comme un « hôpital digital dédié à la santé visuelle » : il combine une plateforme de prise de rendez-vous rapide pour les patients et un outil d’organisation et de télémédecine pour les professionnels. De son côté, Luneau Technology France conçoit des appareils de mesure optique et de diagnostic ophtalmologique rapides et automatisés.

Les deux sociétés souhaitent améliorer le parcours de soins en santé visuelle en diminuant les délais d’attente pour un rendez-vous et en proposant un service de proximité. Elles veulent faciliter les échanges entre professionnels, sans remettre en question le rôle central de l’ophtalmologiste, mais en accordant une grande attention à son besoin de déléguer pour faire face à la demande. Luneau Technology France et Eyeneed (qui a lancé sa solution de téléconsultation le 16 avril) valorisent également la technologie comme moyen de développement, en s’attachant à la simplicité d’utilisation et à l’accessibilité. Les entreprises travaillent ainsi à mettre la technologie à la portée de tous sous la forme d’un abonnement pour les appareils de mesure, l’outil de prise de rendez-vous et de téléconsultation, afin d’éviter les coûts cachés et les investissements lourds.