Si l’information date du 17 mars dernier, elle a été rendue publique seulement il y a quelques jours, en raison de la pandémie de Covid-19 qui a traversé l’Europe : OWP Brillen GmbH a fait l’acquisition de Dr. Beck GmbH & Co. KG et sa filiale Bexx Brillenmode GmbH & Co KG, basée à Oelde, en Allemagne.

Le groupe Beck, que les opticiens connaissent en particulier pour sa marque Flair, « fonctionnera à l’avenir comme une filiale indépendante sous la direction du directeur général Sven Reiß », précise le communiqué. Après l’acquisition en mai 2015 de Op Couture Brillen GmbH et sa marque Cazal, OWP poursuit ainsi sa stratégie de croissance à travers « le développement d’un portefeuille de marques Premium avec un accent sur le made in Germany [qui] a commencé avec la marque Cazal et sera maintenant complété par Flair, une autre marque haut de gamme ».

Rainer Beck, qui détenait Flair jusqu’ici s’est dit « heureux de pouvoir confier [son] entreprise à des mains expertes. Nos cultures d’entreprises et nos philosophies de produits s’accordent très bien et cela contribuera de manière significative à notre succès futur ».

Photo de gauche à droite : Sven Reiß (Flair) et Werner Paletschek (OWP)