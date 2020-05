Dans l’une de nos dernières news sur les différents plans de reprise mis en place par les fabricants, nous vous présentions la liste des mesures annoncées par Novacel. Parmi elles, une application pour iPad de pupillomètre virtuel. On en sait un peu plus à ce sujet.

La distanciation sociale cause de nombreux problèmes aux opticiens, notamment quand il s’agit de prendre certaines mesures. C’est le cas du pupillomètre qui demande un rapprochement difficilement compatible avec les distances de sécurité. Par résoudre ce problème, Novacel proposera à partir du mardi 2 juin e-Pupi, une solution de pupillomètre virtuel.

L’utilisation de cette application est payable en ligne, au prix de 550 euros HT pour une année de licence. Elle permettra « de prendre de façon simple les écarts et les hauteurs à 1m de distance opticien-porteur », assure Novacel, qui précise également : « Afin de garder toute la qualité des mesures, elle nécessite la présence en magasin des porteurs et ne peut pas se faire via Internet. » Pour fonctionner, cette application s’appuie sur un kit lunettes qui sera expédié à l’opticien dès son inscription. Au niveau du logiciel, e-Pupi nécessite l’installation d’iPad iOs 13.