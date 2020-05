Les opticiens ont acheté tout le matériel de protection nécessaire avant de rouvrir leur point de vente. Or on sait que le virus peut également passer par le système oculaire. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le personnel soignant a opté pour des visières de sécurité. Invu propose donc aux opticiens de commercialiser ces produits auprès du grand public, en tant que professionnel de la vue.

Depuis 2013, les opticiens connaissent bien la marque suisse Invu, spécialisée dans les solaires aux verres polarisants pour se protéger des UV. Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, Invu s’est intéressé à une autre forme de sécurité en livrant des lunettes de protection dans les hôpitaux, les organisations gouvernementales, les entreprises de transports, en particulier en Allemagne, en Suisse et en Autriche.

Aujourd’hui, de plus de plus de personnes cherchent les équipements les plus complets pour se protéger du virus et pourraient se tourner en toute logique vers leur opticien, en tant que spécialiste de la protection visuelle. ADCL, qui distribue Invu en France a ainsi décidé de proposer aux opticiens deux produits pour répondre à cette demande :

Une sur lunettes en plastique TR90, conforme aux normes DIN EN 166, avec un traitement antibuée et un traitement UV.

Une visière de sécurité (disponible à partir du 28 mai), réalisée en PET (polytéréphtalate d’éthylène), munie d’un traitement antibuée et une mousse au niveau du front pour un confort maximal malgré un port prolongé.

« Légers et résistants, ces deux équipements sont parfaitement adaptés aux porteurs de lunettes et se superposent facilement pour un confort assuré tout au long de la journée. […] La gamme Invu Protect Eyewear permettra aux opticiens de proposer à leurs clients des équipements de protection oculaire efficaces contre les projections Covid (en complément d’un masque chirurgical ou en tissu) à un prix aux environs de 15€. En distribuant ces produits, les opticiens peuvent ainsi contribuer efficacement au respect des gestes barrières et s’affirmer en tant que professionnel de la santé visuelle », explique ADCL.