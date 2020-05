Après avoir élaboré des recommandations pour la désinfection des montures et des verres, le Gifo vient de formuler toute une série de bonnes pratiques destinées aux représentants des fabricants.

La plupart d’entre vous ont rouvert leur magasin cette semaine, en respectant de nombreuses consignes sanitaires vis-à-vis de leurs clients : gestes barrières, port systématique du masque pour les clients et les collaborateurs, nettoyage des lunettes, des verres… Les différentes mesures nécessaires ont été listées par les organisations professionnelles, mais aussi par le Gifo (Groupement des industriels et fabricants de l’optique). Les fabricants ont également travaillé sur les protocoles sanitaires à mettre en place dans le cadre de leur propre reprise d’activité, pour protéger leurs collaborateurs (en bureau, en production, en entrepôt logistique ou non sédentaire), leurs clients et leurs partenaires.

Un protocole spécifique a enfin été élaboré pour la présentation des produits aux opticiens par les représentants. Il rappelle les gestes barrières et conseille de privilégier le recours aux outils à distance (sites web, visioconférences, commandes par EDI, e-mail, téléphone, etc.) et établit, pour les rendez-vous physiques, des règles adaptées et respectueuses des attentes des opticiens. Ces bonnes pratiques préconisent par exemple la prise de rendez-vous en dehors des heures d’ouverture du magasin, l’isolation des plateaux de présentation des surfaces du point de vente, la limitation des essayages, etc…

Tous ces conseils sont listés dans le document à découvrir ici.