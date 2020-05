La marque Persol a toujours été très présente dans le domaine des arts, notamment dans le milieu du cinéma. Suivant les nouvelles tendances, dont l’explosion des plateformes de SVOD depuis quelques mois, Persol s’est associé à Netflix pour une collection capsule autour du phénomène La casa de papel.

Depuis le mois dernier, la quatrième saison de La casa de papel est disponible sur Netflix. Cette série espagnole d’abord passée inaperçue comptabilise aujourd’hui des millions de fans à travers le monde, depuis son apparition sur la plateforme.

Pour la première fois dans notre secteur, et assurément pas la dernière, une marque de lunettes s’est donc associée à Netflix pour développer une collection capsule de ce programme phare. Persol a ainsi créé une collection solaire et optique composée d’un modèle optique (El professor original, disponible en noir et caffé), un style pilote avec un double pont, décliné en solaire sous le nom El professor Sergio, proposé également en deux coloris.

Encore plus chic, une édition limitée et numérotée a été réalisée avec des verres en plaqué or 24 carats. Pour encore plus de personnalisation, les porteurs peuvent demander moyennant une dizaine d’euros une gravure de 3 lettres maximum sur la célèbre flèche emblématique de Persol, qui fait office de charnière.

N’oublions pas les étuis, eux aussi retravaillés avec les logos des différentes marques et à l’intérieur les plans de la banque qui sert de décor à la série.