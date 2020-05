Après une chute vertigineuse du nombre de prises en charge due au confinement, la réouverture des points de vente optiques et audio fait remonter rapidement l’activité des plateformes. Itelis communique sur cette reprise en flèche.

Depuis le début du déconfinement, qui a eu lieu le 11 mai, Itelis constate un redémarrage important de ses activités optiques et audio. Dans un communiqué, l’entreprise évoque un nombre de dossiers quotidiens proche de l’activité enregistrée avant le confinement, de l’ordre de 90 %. Ce chiffre va dans le sens des résultats de l’enquête OpinionWay/Gifo, selon laquelle la plupart des Français ont maintenu leur projet d’achat de lunettes. Notons que le nombre de dossiers est calculé par Itelis à partir des flux entre les professionnels de santé et les Ocam (ne sont pris en compte que les dossiers validés, en cours ou facturés). Après une semaine de reprise, l’activité dentaire de la plateforme reprend aussi peu à peu avec un nombre croissant de dossiers quotidiens (de l’ordre de 65 %) et ce, « bien que les mesures d’hygiène strictes ne favorisent pas une reprise massive voire un rattrapage des soins dentaires », souligne Itelis, qui a rouvert son centre de contact le 11 mai, en télétravail.

Pour aider ses bénéficiaires à s’orienter vers ses professionnels de santé conventionnés, Itelis a dressé une cartographie des mesures de déconfinement de ses enseignes partenaires, que vous pouvez découvrir en cliquant ici pour les chaines traditionnelles et ici pour Les Opticiens Mobiles.