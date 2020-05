Avec le soutien du Silmo, le Groupement des industriels et fabricants de l’optique s’apprête à offrir 50 000 visières à la profession pour renforcer son équipement de prévention contre le Covid-19.

Pour éviter la transmission du virus et protéger les collaborateurs et les clients, les magasins d’optique doivent, depuis leur réouverture, appliquer toute une série de gestes barrières, dont la désinfection des verres et des montures, le lavage des mains, le port du masque, mais aussi, si possible, de visières de protection. « Ce type de visières est désormais préconisé, en complément du masque, notamment pour la pratique de la réfraction, en zone de remise des achats ou encore dans certains cas pour l’essayage des montures. Elles permettent de se protéger contre les projections de gouttelettes et sont compatibles avec le port de lunettes », indique le Gifo.

Au total, 50 000 visières de protection antibuée seront délivrées. Elles seront conditionnées par cartons de quatre pièces et livrées par transporteur à l’ensemble des points de vente pendant la deuxième quinzaine du mois de juin. « Cette initiative vise à apporter un soutien complémentaire aux opticiens et à l’ensemble des collaborateurs des magasins d’optique, à l’heure où l’approvisionnement en matériels de protection sur le long terme est devenu un enjeu majeur pour exercer sereinement le métier et protéger les porteurs qui reviennent en magasin », précise le Gifo.