Depuis hier, mardi 19 mai 2020, l’usine Zeiss de Fougères a repris son activité et l’ensemble des collaborateurs sont de retour dans les différents services. Grâce à cette reprise, les verres origine France garantie, comme l’intégralité du catalogue, sont disponibles pour les opticiens. Pour soutenir ses partenaires pendant cette phase de reprise d’activité, le verrier a également pris deux nouvelles dispositions.

« Les équipes Zeiss étaient déjà mobilisées partiellement lors des semaines passées, mais je suis heureux d’annoncer qu’elles sont dorénavant au complet » annonce Nicolas Sériès, président de Zeiss France. « Que ce soit à l’usine, dans les services clients, dans les bureaux ou encore en télétravail, plus de 400 personnes sont au travail avec le même sourire, visible même derrière leurs masques ! ».

« C’est un vrai bonheur de pouvoir relancer aujourd’hui le site de Fougères. Cette réouverture se fait avec de très grandes précautions : les process et conditions de travail ont été adaptés pour répondre aux mesures d’hygiène les plus exigeantes. Cette bonne nouvelle s’accompagne aussi du retour de l’OFG et de l’arrivée de services additionnels pour accompagner nos opticiens partenaires dans leur reprise ».

En effet, Zeiss a décidé :

– L’extension des garanties verres : toutes les garanties dont l’échéance tombait entre le 15 mars et le 15 mai sont rallongées de 2 mois, afin de prendre en compte la période de confinement.

– Un délai étendu et la gratuité de l’option Time Delay. Ce service, qui permet de reporter la commande de la 2ème paire, est étendu de 4 mois. Les opticiens auront ainsi 10 mois pour passer leur commande de 2ème équipement. Jusqu’à la fin de l’année 2020, cette option est offerte.