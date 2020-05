Avec l’épidémie de coronavirus, les fabricants ont dû retarder le lancement de leurs collections de lunettes ou de leurs nouveautés verres. Qui dit reprise de l’activité, dit lancements officiels de ces nouveaux produits. Chez Novacel, c’est la gamme de verres pour enfants qui en bénéficie.

Après le progressif pour enfants Synchroma Kid, Novacel propose désormais une Gamme Minis Diamètres en 30 mm, 35 mm, 40 mm et 45mm.

« Valable sur une très large gamme de verres (sphériques et asphériques teintables), d’indices (1,5 Trivex 1,6 1,67) et de matériaux (blanc, UV clear, Blue clear), ces Minis Diamètres seront systématiquement accompagnés du traitement Opalis Shock UV. (sauf sur les diamètres 30mm et 35mm qui seront sans traitement) », détaille le fabricant. Les opticiens peuvent passer leurs commandes pour ces verres par téléphone, EDI ou via le webshop Novasoft.