Alors que la majorité des magasins d’optique étaient fermés pendant la période de confinement, Codir, filiale de Krys Group, a assuré une activité qui a permis « à l’ensemble des opticiens sous enseigne ou indépendants d’assurer un service minimum et d’urgence auprès de leurs clients ». Depuis le déconfinement, de nouvelles mesures ont été mises en place, dont la vente de produits barrières.

Depuis la réouverture des magasins le 11 mai dernier et le déconfinement progressif de la population, « la production des verres Codir a repris à pleine capacité dans l’usine de Bazainville (78). A travers sa capacité à remettre rapidement l’intégralité de son offre Origine France Garantie à disposition de ses clients, Codir démontre sa solidarité avec son pays, ses clients et ses collaborateurs, tout en garantissant un haut niveau de service et des délais de production maîtrisés », explique la société.

Comme tous les autres commerçants, les opticiens doivent désormais également songer à l’ensemble de produits sanitaires qui assurent leur sécurité, celle de leurs collaborateurs et de leurs clients. Codir propose ainsi à la commande des masques, des gants, du gel hydroalcoolique et des lunettes de protection. « Avec ce nouveau dispositif, ce sont des milliers de colis qui sont expédiés chaque jour depuis le site de Bazainville », explique le verrier. « Dans ce contexte incertain, Codir demeure plus que jamais le partenaire de proximité et de confiance des opticiens : service clients disponible 6j/7 de 9h à 19h, disponibilité de l’intégralité de l’offre produits verres, montures et contactologie, et services tels que le télédétourage des verres, la livraison au porteur de lentilles ou encore le SAV assuré sur les montures. ».