Zeiss et Eyeneed débuteront un partenariat au mois de juin pour faire bénéficier les partenaires du verrier de conditions d’accès privilégiées à cette plateforme en ligne qui regroupe de nombreux services pour faciliter l’activité des opticiens.

Créée par un ophtalmologiste, la plateforme Eyeneed propose aux patients un algorithme développé en interne qui « permet d’améliorer le parcours de soins en optimisant l’orientation vers le professionnel de santé adapté ». Du côté des professionnels de la vision, Eyeneed se présente comme « une plateforme de télémédecine en proposant des outils dédiés à chacun des 3O » qui les aident individuellement mais également entre eux : « La plateforme propose notamment une messagerie cryptée, un transfert d’urgence vers un ophtalmologue du réseau, le partage de données de santé via un hébergeur agréé, ainsi que d’autres fonctionnalités ».

Pourquoi Zeiss a fait le choix d’un partenariat avec Eyeneed ? « Cette collaboration entre verrier et acteur du digital offre un avantage supplémentaire aux opticiens partenaires Zeiss : un nouveau levier pour générer plus de prescriptions, tout en étant clairement identifié comme professionnel de santé travaillant étroitement avec son réseau de proximité d’ophtalmologistes et orthoptistes locaux. » « Nous partageons la vision commune d’une médecine de pointe et tournée vers l’avenir » explique Raphaël Amar, directeur du pôle santé visuelle chez Zeiss. « Nos deux sociétés s’engagent à collaborer sur le territoire national auprès des 3O (ophtalmologistes, orthoptistes et opticiens) pour leur proposer un réseau de proximité qualifié. » Les opticiens qui souhaitent utiliser Eyeneed en profitant de conditions particulières doivent se rapprocher de leur délégué commercial.