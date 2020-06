Alors que l’heure est à la réouverture des magasins d’optique en respectant les dispositions pour faire face à l’épidémie de Covid-19, les opticiens doivent se fournir en matériel d’hygiène et de protection pour assurer la sécurité de l’équipe et des clients. Pour les accompagner dans la mise en place du nouveau protocole sanitaire, Fax International a élargi son catalogue produits avec du matériel d’hygiène et de protection.

Les opticiens peuvent ainsi commander des masques FFP1, visières de protection, solution hydroalcoolique et lingettes désinfectantes qui respectent la norme EN14476. Des produits antibuée sont également disponibles pour les porteurs qui sont gênés par ce phénomène avec le port du masque.

« Afin de limiter au maximum les échanges de matériel, nous conseillons d’équiper chaque personne de ses propres pinces et de mettre des gaines de couleur pour les identifier. Pour l’atelier, nous proposons également des bacs à ultrason chauffants qui peuvent être utilisés pour la désinfection des montures. Pour la partie examen de vue, un écran de protection pour les lampes à fente de la marque italienne CSO est disponible et nous vous recommandons d’avoir au moins 2 lunettes d’essai disponibles. Si besoin, nous pouvons faire des réparations sur les lunettes d’essai de la marque Allemande Oculus », détaille Virginie Maigrot, directrice générale de Fax International.

Tous ces produits sont disponibles à la commande depuis le site Internet du fabricant : www.faxinternational.fr