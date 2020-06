Les lecteurs du Figaro ont pu découvrir dans l’édition de vendredi dernier, 29 mai 2020, un message de fabricants français de la filière lunetière pour défendre la production hexagonale et demander la mise en place de deux dispositions importantes.

Présentant en chiffres l’importance de notre filière en France (50 entreprises, 10 000 emplois directs et indirects, 2,5 millions de montures produites, etc.), les initiateurs de cette communication regrettent entre autres que « les règles de remboursement limitent l’accès aux montures fabriquées en France et en Europe » ou encore « que le lieu de fabrication des montures ne soit pas indiqué sur le produit, empêchant ainsi le porteur de s’équiper en conscience ».

C’est pourquoi ce collectif demande au gouvernement « que le pays de fabrication soit obligatoirement indiqué sur la monture » et « que les complémentaires santé aient la possibilité de mieux rembourser les produits éthiques et responsables en relevant le plafond de remboursement des montures à 250 € pour les produits fabriqués en France (au lieu de 100 € depuis le 1er janvier 2020) ».

Pour que les porteurs fassent leur achat en toute connaissance de cause et défendent « activement l’emploi en France », les fabricants à l’initiative de ce message (Applications Lunetières, Carrier, Cemo Décovision, CTS, Ellaps, Eugenio Cisneros, Eyebrowear, Halatsis, Lucal, Lunetterie de Villeroy, Mandrillon, MB Production, Optic 2R, Optisun, Pascal Barbe, Roussilhe Productions, Solf Production, TSM, UNT) dressent une liste de marques qui produisent en France et soutiennent cette action : Alium, Alf, Andy Wolf, Anne et Valentin, Baars, Bruno Chaussignand, Cazo Origines, Clément Lunetier, Dokomotto, Dzmitry Samal, Ellcie Healthy, Emmanuelle Khanh, Face à Face, Frod’s Lunetterie, Gouverneur Gouv/Au, Henau Eyewear, Histoire de Voir, Inbo, John Dalia, Kirk & Kirk, La manufacture Lunetière, Lazare Studio, Lazuli Eyewear, Lucas de Staël, Maison Bonnet, Minima, Naoned, Nathalie Blanc, Pantos Paris, Parasite, Pierre Eyewear, Plein Les Mirettes, Roussilhe Millésimes, Sabine Be, Shelter, Struktur Eyewear, Traction Productions, Very French Gangsters, Vuillet Vega, Xavier Derome, Zenka et Xit Eyewear.