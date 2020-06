Le baromètre annuel du courtier Verspieren analyse les dépenses de santé des Français, notamment en optique et audio. Pour une paire de lunettes, c’est en Corse que le prix est le plus élevé.

Selon cette étude réalisée à partir de plus de 14 millions de données en matière de couverture santé du 1er janvier au 31 décembre 2019, 20,4 % des assurés ont réalisé au moins une dépense d’optique l’année dernière, contre 21,9 % en 2018. Sur un an, les tarifs des lunettes sont restés stables : au niveau national, le prix moyen d’un équipement montures + verres unifocaux était en 2019 de 471 euros, soit seulement 1 euro de plus que l’année précédente.

Ce tarif varie cependant notablement selon les régions. Le baromètre de Verspieren présente le top 3 des régions où il est le plus élevé. La Corse arrive en tête, avec un prix moyen de 543,42 euros, suivie de la Bourgogne Franche-Comté (491,27 euros) et de l’Auvergne Rhône-Alpes (484,06 euros).

En ce qui concerne l’audioprothèse, l’étude montre que le coût moyen d’une aide auditive a baissé de 13,5 euros en 2019 pour s’établir à 1 574,66 euros pour les deux classes confondues (classe I pour le 100 % santé et classe II pour le marché libre). La revalorisation de la prise en charge par l’Assurance maladie a permis une réduction de 7 points du reste à charge avant complémentaire santé.