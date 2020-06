Effective depuis le 1er juin 2020, cette assurance couvre l’équipement complet pour 2 ans et se positionne comme un service différenciant pour les opticiens partenaires du verrier.

Cette assurance vol et casse, nommée HoyAssur ou SeikoProtect, couvre l’équipement complet montures et verres de marque Hoya, Seiko ou Pentax. Selon le verrier, elle est facile à mettre en place et bénéficie d’un des meilleurs rapports prix/garantie/couverture du marché, avec des forfaits de 1, 2 ou 3€ par mois, pour des plafonds se montant respectivement à 250, 500 ou 1000€. « Elle permet de gagner en sérénité, dans un marché où la durée entre 2 remboursements est désormais de 2 ans », commente Hoya.

L’entreprise présente ce service comme étant à forte valeur ajoutée et différenciant. « Il augmente la fidélisation du porteur, car le remplacement ou la réparation de l’équipement se font exclusivement chez l’opticien qui l’a vendu, rassure le client ce qui peut l’inciter à monter en gamme et développe de nouvelles économies en magasin », argumente Hoya, en précisant qu’une commission est perçue pour chaque assurance souscrite.