Pure Blue UV promet une protection complète, à l’intérieur comme à l’extérieur, en filtrant à la fois 100 % des UV et une partie significative de la lumière bleue nocive.

Ce nouveau verre Nikon utilise une technologie qui, selon la marque, « purifie la lumière ». Des molécules incorporées dans le matériau absorbent la totalité des UV frontaux dans tous les indices (y compris en 1.5) et stoppent une partie de la lumière bleue nocive (émise notamment par les écrans, sur lesquels les Français passent en moyenne 5 heures par jour) avant qu’elle n’atteigne les yeux, tout en laissant passer la lumière bleu turquoise qui contribue au bien-̂être quotidien. Pure Blue UV reste transparent grâce à des molécules spécifiques qui compensent toute teinte jaune résiduelle.

Pure Blue UV est disponible en unifocaux de stock et de fabrication (sphériques et asphériques) dans tous les indices, ainsi que sur l’ensemble des verres progressifs de la gamme Smart, avec tous les traitements antireflet. Nikon conseille de proposer ce verre à vos clients qui souhaitent protéger leurs yeux de la lumière bleue nocive et des UV, qui recherchent une protection quotidienne sans compromis sur l’apparence des verres et/ou qui passent beaucoup de temps devant les écrans.