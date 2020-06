Le groupement s’est associé à la banque Oney pour proposer deux solutions de paiement fractionné et de financement dans plusieurs centaines de ses magasins Optic 2000, Audio 2000 et Lissac.

Depuis le 11 juin 2020, les clients des points de vente du groupement Optic 2000, peuvent payer leur équipement optique ou auditif en plusieurs échéances, sans apport et sans frais : pour des montants allant jusqu’à 3000 euros, l’achat pourra se régler en trois ou 4 fois. Il sera également possible de solliciter un financement étalé plus long, allant jusqu’à 6 000 euros, payables en 24 mois pour l’optique et en 48 mois pour les aides auditives.

Ce nouveau service se déploiera progressivement dans l’ensemble des réseaux Optic 2000, Audio 2000 et Lissac dans les semaines à venir. Pour Optic 2000, il représente une solution à deux enjeux majeurs que la crise du coronavirus amplifie : la difficulté d’accès aux soins vécue par un grand nombre de Français et la volonté de prendre soin de sa santé en choisissant des équipements de qualité. Le groupement considère également ces solutions de paiement et de financement comme un levier important de création de valeur pouvant contribuer à la reprise : selon une étude menée par Oney en 2019, 72 % des clients estiment en effet que la possibilité de payer en plusieurs fois a été déclencheur d’achat.