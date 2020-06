« Alors que la période inédite que nous traversons depuis plusieurs mois a provoqué des bouleversements dans nos vies personnelles et professionnelles, le Silmo Paris continue à œuvrer au quotidien pour la protection et la valorisation de la filière. Le calendrier des grands événements étant bousculé, nous suivons de très près l’évolution encourageante de la situation et sommes préparés à tous les scénarios possibles avec un objectif principal : protéger les intérêts de nos communautés.

Résolument positive et enthousiaste, notre équipe est déjà sur le pont pour préparer la prochaine édition de ce salon que toute la profession attend avec impatience (700 entreprises ont déjà confirmé leur inscription, soit un taux de remplissage de 80% du salon). Le bon déroulement du déconfinement dans toute l’Europe nous rend en effet très optimistes et renforce notre détermination à vous proposer une édition 2020 totalement tournée vers demain, riche en contenus innovants et en rencontres conviviales et inspirantes. », explique Amélie Morel, la présidente du Silmo.

Lorsque les organisateurs du Silmo ont choisi le futur de la filière comme leitmotiv de l’édition 2020, sous le slogan Futurissilmo, ils ne se doutaient sûrement pas qu’une épidémie mondiale allait donner encore plus de sens à ce positionnement. Après les mouvements sociaux de fin 2019, la mise en place du 100 % santé, la fermeture des magasins pendant le confinement, la réouverture avec des contraintes sanitaires drastiques, l’activité des opticiens français a été mise à rude épreuve. Le Silmo, qui se déroulera entre le 2 et 5 octobre à Paris Nord Villepinte, sera le premier événement fédérateur, synonyme de retrouvailles entre tous les professionnels de la filière.

Pour les organisateurs, les objectifs de cette édition 2020 sont avant tout d’accompagner « la filière optique-lunetterie pour assurer la relance de ses activités et sa pérennité » et « inviter la profession à se projeter dans l’avenir avec un Silmo Next et une Silmo Family (ndlr : les salons organisés à travers le monde par les équipes Silmo : Silmo Istanbul et Bangkok, les Specs, les Silmo Showrooms) boostés pour aider les opticiens à mieux appréhender et préparer leur propre futur ».

Silmo Next : le futur de l’optique lunetterie

Toujours tourné vers les nouvelles tendances qui deviendront la norme dans les prochaines années, le Silmo Next s’articulera cette année autour de 5 espaces qui soulignent « d’une part le poids de plus en plus important de la technologie dans l’activité des marques et des opticiens, et d’autre part la prise de conscience de la nécessité d’agir au quotidien avec plus de responsabilité ».

Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE)

La réflexion sur la RSE déjà engagée sur le Silmo 2019 sera alimentée par les résultats d’une enquête menée auprès de professionnels de l’optique, avec témoignages et partages d’expériences.

Futurology

Écoconception, nouveaux matériaux, économie circulaire, produits connectés, …

Trends Forum

Les tendances et les nouveautés 2020.

Silmo d’Or

Cette année encore, les Silmo d’Or récompenseront la créativité et l’innovation.

Meilleurs Ouvriers de France (MOF)

Les Meilleurs Ouvriers de France font leur entrée sur Silmo Next. Le retour à l’artisanat, à la proximité, et à l’authenticité répond plus que jamais aux nouveaux comportements de consommation et aux défis à venir.

Éric Lenoir, le directeur du Silmo Paris résume : « La protection des exposants, des visiteurs et de toutes nos équipes est au cœur de nos préoccupations : nous envisageons donc tous les cas de figures et sommes prêts à prendre en charge les risques éventuels à 100 %. Mais surtout, nous voulons assurer aux professionnels de l’optique-lunetterie que nous mettons tout en œuvre pour préparer comme chaque année un salon à la pointe de l’innovation et de l’inspiration pour les accompagner dans l’évolution de leur métier et de leur business. Après neuf mois privés de rencontres professionnelles et sans se voir « en vrai », nous serons encore plus heureux de nous retrouver (en toute sécurité !) pour célébrer la créativité, la convivialité et l’expertise de l’ensemble de la filière. »