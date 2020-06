La question environnementale s’invite désormais dans tous les domaines de l’industrie. En ce qui concerne l’optique lunetterie, le débat s’est surtout intéressé à la fabrication et au recyclage des montures et des verres de lunettes, laissant sur le côté de la route la contactologie. L’enseigne Krys a décidé de mettre une dimension verte également sur ce segment, avec la box “The good move”.

Certes les porteurs de lentilles de contact sont beaucoup moins nombreux que les porteurs de lunettes, mais les lentilles usagées représentent une pollution non négligeable, malgré leur petite taille.

En 2018, une étude américaine sur le sujet révélait que chaque année, 3, 36 milliards de lentilles étaient ainsi jetées dans les toilettes ou lavabos de salles de bain. Au total, ce sont 23 tonnes de déchets qui finissent dans les eaux usées, se décomposent en microplastiques et polluent les sols et les océans, avec des répercussions sur la faune et la flore. Et ce chiffre ne concerne que les États-Unis…

Krys a décidé de s’emparer du sujet dans l’Hexagone avec la box The good move, « pour sensibiliser à la pollution causée par les lentilles usagées et faire adopter le bon geste aux porteurs ». Cette boite, produite en France à partir de matériaux recyclés et recyclables, est disponible gratuitement dans tous les points de vente du réseau pour tous les clients en lentilles journalières qui souhaitent participer à cette démarche écoresponsable. Les porteurs y déposeront leurs lentilles et emballages (blister et opercule) au fur et à mesure des utilisations. Une fois la box pleine, il sera beaucoup plus aisé de vider les lentilles usagées et les opercules dans la poubelle verte et les blisters dans la poubelle jaune pour les déchets recyclables.

« L’environnement est au cœur des préoccupations de tous et Krys s’engage depuis plusieurs années en faveur d’un développement responsable. En cohérence avec nos valeurs et en tant que leader de notre marché, nous nous devons d’agir et souhaitons susciter une vraie prise de conscience sur l’impact des lentilles usagées sur la faune et la flore. Grâce à l’utilisation de la box The Good Move, nous espérons réduire cette pollution dans les sols et les océans. Adoptons le Good Move au quotidien ! » explique Bruno Censier, directeur de la marque Krys optique et audition.