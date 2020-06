Ce nouveau matériau filtre les UV jusqu’à 400 nm, sans préjudice sur l’esthétique du verre.

Avec 150 UV 400, les UV sont bloqués dans la matière sans aucune teinte ni couleur résiduelle. Ce matériau, qui laisse passer la lumière bénéfique, est compatible avec tous les traitements durci ou antireflet (hors Premid et bifocaux). Il s’adresse aux porteurs de verres correcteurs blancs en indice 1.50 et est disponible sur tous les verres de fabrication ainsi qu’en Origine France garantie. Ophtalmic Vision précise que l’écart de tarif est faible entre le matériau 150 classique et le 150 UV 400. Pour une protection renforcée, le verrier conseille d’associer à ce matériau le traitement Blufence UV, contre la lumière bleue.