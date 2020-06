L’outil digital Orako vise à garantir la délivrance de verres premium Zeiss adaptés aux besoins du porteur tout en assurant la pérennisation et le développement de l’activité des opticiens.

Dans un contexte économique tendu par la mise en œuvre du 100 % santé et la crise sanitaire, la vente de verre à valeur ajoutée est unanimement reconnue comme un moyen de maintenir voire de faire croître l’activité des magasins d’optique. « Mais ces ventes ne sont pas toujours évidentes à aborder : comment faire pour les réussir ? Comment recueillir efficacement les besoins des porteurs ? Comment trouver les verres qui correspondent au mieux à leurs besoins tout en répondant aux exigences de rentabilité ? », constate Zeiss, qui souhaite répondre à ces enjeux via l’appli Orako mise à disposition de ses opticiens partenaires. « Orako, complétement orienté porteur puisque pouvant lui être directement présenté, est un outil précieux pour nos opticiens partenaires qui cherchent à répondre à la fois aux besoins des porteurs et à leurs nécessaires exigences de rentabilité », explique Nicolas Sériès, PDG de Zeiss France.

Accessible librement sur PC ou tablette, cette application accompagne l’opticien dans la prise en charge du porteur pour le choix des verres Zeiss. Elle utilise la prescription, la préférence monture et l’éventuel réseau de soins du client pour présélectionner une liste de verres. Un module optionnel structure et facilite la recherche des besoins, pour choisir en quelques clics le verre le plus adapté grâce à des filtres intelligents. Ce choix est complété par 2 propositions supplémentaires – l’offre 100 % santé obligatoire et une offre à plus forte valeur ajoutée – restituées sous la forme d’un tableau comparatif qui présente avantageusement le verre choisi par l’opticien et maximise ainsi les chances de réussir sa vente.