Le 1er janvier 2021, le réseau optique de Carte Blanche Partenaires sera renouvelé. Dans cette perspective, la plateforme de services organise lance un appel à référencement des acteurs industriels.

Cet appel à référencement est ouvert du 17 juin 2020 au 17 juillet 2020 à minuit à l’ensemble des fabricants et fournisseurs de verres et de lentilles de contact. Ce nouveau référencement sera validé par Carte Blanche Partenaires, notamment au regard du niveau, de la qualité des prestations et des équipements mis à disposition des opticiens et des bénéficiaires. « Les fournisseurs de verres et de lentilles de contact sont un des piliers du réseau optique Carte Blanche. En 2011 nous avons été les premiers à référencer les verriers et à gérer leurs catalogues contractuellement. Cela nous a permis de proposer un catalogue de références verres et lentilles unique en France, à disposition de 7 600 opticiens sur tout le territoire. Nous permettrons ainsi à plus de 8 millions de bénéficiaires de nos 43 complémentaires santé clientes d’accéder à une très large gamme d’équipements de qualité », a précisé Jean-François Tripodi, directeur général de Carte Blanche Partenaires, à l’occasion de l’annonce de cet appel à référencement.