Changement à la tête de Marcolin. A compter du 22 juin 2020, Fabrizio Curci prendra ses nouvelles fonctions de CEO et general manager du lunetier italien. Cette nomination, annoncée par le comité de direction du groupe, fait suite au départ en mars dernier de Massimo Renon parti chez Benetton.

Ancien CEO et general manager de Fiera Milano S.P.A. de septembre 2017 à 2020, Fabrizio Curci est diplômé en économie à l’université de Boconi, puis a assisté au Managerial development programme de la SDA School of Management.

C’est dans le secteur automobile que Fabrizio Curci a acquis une grande expérience en occupant différents postes d’abord chez Olivetti Tecnost, FIAMM, puis FCA – Fiat Chrysler Automobiles Group – à partir de 2007. Il y restera pendant dix ans, à la tête d’Alfa Romeo, d’abord pour la zone EMEA, puis au niveau global. Le nouveau CEO s’est dit « heureux et fier de diriger l’équipe de direction du groupe Marcolin et de faire mon entrée dans cette magnifique industrie, faite de design, créativité et de qualité. Ce sera une aventure passionnante ». Vittorio Levi, président du comité de direction, a ajouté qu’il était « un cadre chevronné avec une grande expérience internationale dans diverses industries. Fabrizio mènera le groupe Marcolin à poursuive sa transformation, mais aussi consolidera sa position de leader global dans l’industrie lunetière en appliquant sa stratégie ».