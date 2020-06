Les porteurs ont souvent du mal à visualiser les bénéfices de tel verre ou de telle technologie. Comme une image vaut mieux qu’un long discours, les fabricants n’hésitent plus à utiliser les nouvelles technologies pour faire passer le message. Dernier exemple en date : Bollé.

Pour mettre au point cet essai de leur verre Phantom, les équipes de Bollé se sont associées à deux sociétés spécialisées : QReal et M7 Innovations.

Le principe est simple : les porteurs peuvent essayer la technologie de Bollé, Phantom directement en réalité augmentée à travers leur smartphone, sans jamais à avoir à toucher les lunettes de soleil. (Une fonction particulièrement pratique dans le contexte de l’épidémie de Covid-19.)

C’est sur Instagram que la fonction est disponible : grâce à la caméra extérieure, les porteurs peuvent essayer le verre Phantom dans leur environnement du moment à travers l’un des modèles phares de la marque : la Chronoshield. Les internautes peuvent également paramétrer le contraste élevé, l’antibuée et la photochromie pour mieux visualiser le résultat optique. Bien entendu, en retournant la caméra, ils se voient avec les solaires sur le nez. S’ils sont séduits par le verre Phantom, particulièrement adapté pour le ski de printemps, le cyclisme, la course à pied, ils peuvent rechercher un dépositaire de la marque.

« La réalité augmentée est couramment utilisée pour les essais produit d’un point morphologique et améliore considérablement l’expérience d’achat. Mais la RA pour expérimenter la vision, est une première », a déclaré Louis Cisti, vice-président du marketing mondial chez Bollé Brands. « Dans la nouvelle normalité du commerce de détail, Bollé reconnaît que la sécurité est désormais la chose la plus importante. Les consommateurs recherchent dorénavant un shopping avec un minimum d’interaction physique. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’acheter des lunettes de soleil haut de gamme, ils ont toujours de grandes attentes et s’attendent à en tirer des avantages tangibles. L’essai RA de Bollé fait tout ce travail. Les acheteurs ont la possibilité de percevoir les avantages en termes de performance avant d’effectuer un achat. »