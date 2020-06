SwissLens reprend l’ensemble du portefeuille de produits Lunelle, distribué aujourd’hui par CooperVision. Cette opération sera effective à l’automne prochain.

Après plus de 20 ans de coopération et la production continue des lentilles de contact Lunelle RXi Toric par SwissLens, les deux sociétés ont convenu que le laboratoire suisse reprendrait la gamme complète des produits de cette marque, pour assurer la continuité et l’approvisionnement des clients. Ainsi, à partir du 1er novembre 2020, toutes les lentilles de contact Lunelle et le matériau ES70 seront exclusivement disponibles chez SwissLens.

A compter de cette date, la société fabriquera et distribuera les lentilles suivantes : Lunelle Sphere (ES 70 UV), Lunelle Toric, Lunelle Toric Rx, Lunelle multifocal (Variations 70+ UV), Lunelle Colors, Lunelle Sun. Dans la lignée de cette opération, SwissLens envisage également d’élargir cette gamme en l’enrichissant de ses propres designs.