D’abord commercialisée dans le réseau des magasins Afflelou depuis septembre 2018, la collection de lunettes des Minions, fabriquée et distribuée par Opal, s’apprête à envahir tous les magasins d’optique, à partir de la rentrée prochaine.

Ils sont apparus pour la première fois en 2010 dans le film Moi, moche et méchant. S’ils n’étaient au début que des personnages secondaires, les Minions sont rapidement passés au premier plan, au point devenir des stars à part entière et d’avoir leur propre film en 2015. Une suite, Les Minions 2 : Il était une fois Gru, est d’ores et déjà annoncée au cinéma en juillet 2021. Autrement dit, ces petits êtres jaunes à l’humour redoutable vont encore faire rire leurs fans pendant de nombreuses années.

Dans notre secteur, leur esprit se décline donc dans une collection optique qui s’adresse aux filles et aux garçons de 3 à 6 ans, proposée par le spécialiste du segment des plus jeunes porteurs. « Les enfants du monde entier se sont attachés à ces personnages qui ont chacun une personnalité bien définie et ne cessent de vivre des aventures aussi rocambolesques que drôles et pétillantes. On retrouve dans cette nouvelle collection optique ludique et colorée tout l’univers des Minions ! », explique le fabricant.

Parmi les nombreux détails qui décorent ces modèles en acétate pour filles et garçons, on retrouve bien sûr la grande passion des Minions pour les bananes, des imprimés avec des Minions entassés les uns contre les autres en face interne ou qui pratiquent le kung-fu, un esprit floral hawaïen issu de l’illustration des Minions qui dansent en tenue traditionnelle ou encore Fluffy, la licorne en peluche de la petite Agnès, qui évolue dans un univers de bonbons. La gamme de prix pour les différents modèles de la collection tourne autour de 115 euros.