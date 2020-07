Moncler et Marcolin ont annoncé le renouvellement anticipé de leur accord de licence exclusif mondial pour la conception, la production et la distribution de lunettes de soleil, de lunettes de vue et masques de ski pour la marque Moncler Lunettes. Leur partenariat, signé pour la première fois en 2015, a été prolongé de 5 ans. Il est donc effectif jusqu’au 31 décembre 2025.

« La collection de lunettes produite par le groupe Marcolin reflète les valeurs de la marque et se distingue par son excellence, son innovation technologique et l’association entre esthétisme et fonctionnalité : des silhouettes polyvalentes conçues pour la montagne comme pour la ville, ainsi que des modèles intemporels aux formes classiques et rétro. Le groupe Marcolin continuera d’incarner de manière fidèle les caractéristiques emblématiques de la marque dans toutes ses collections de lunettes », précise le communiqué portant sur ce renouvellement.

Rappelons que le portefeuille du groupe Marcolin, qui a vendu environ 14 millions de lunettes en 2019, comprend les marques et licences : Tom Ford, adidas Sport, adidas Originals, Bally, Moncler, Sportmax, Ermenegildo Zegna, Longines, Omega, GCDS, Victoria’s Secret, Victoria’s Secret Pink, Atelier Swarovski, Barton Perreira, Tod’s, Emilio Pucci, BMW, Swarovski, Dsquared2, Guess, MAX&Co., Diesel, Covergirl, Kenneth Cole, Timberland, GANT, Harley-Davidson, Marciano, Skechers, Candie’s, Rampage, Viva, Marcolin et Web.