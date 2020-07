Malgré les mesures sanitaires drastiques dans les points de vente, l’heure est à la reprise. Chez les fabricants aussi, à l’image d’ADCL qui lance ce mois-ci 200 nouveaux modèles optiques pour répondre aux besoins visuels post-confinement et proposer des nouveautés aux porteurs.

Pendant le confinement, ADCL a fait le choix de maintenir ses activités de développement produits et de production. « Durant cette période, l’entreprise s’est tenue à l’écoute du marché pour anticiper les futurs besoins des opticiens. Réactif en toutes circonstances, ADCL a ainsi poursuivi le développement de nouvelles collections et propose aujourd’hui une offre produits renouvelée, en totale adéquation avec les besoins de la reprise », explique le fabricant.

Selon lui, les ophtalmologistes ont vu une baisse de la moyenne d’âge de leurs patients. « L’usage exacerbé des écrans pendant le confinement a eu une incidence sur la vision des ados et jeunes adultes qui consultent en masse pour des problèmes de fatigue visuelle. Trop âgés pour des montures aux décors inspirés de dessins animés, et trop jeunes pour se diriger vers des marques de luxe, les 11-17 ans avaient jusqu’à présent un choix restreint sur les équipements. »

C’est pourquoi ADCL a décidé notamment de se concentrer sur cette cible, à travers des montures métal et des modèles adultes reproduits en taille ados. Sur les 200 nouveautés lancées ce mois-ci (Rip Curl, Schott, Mauboussin, Les Triplés et Whistler Hills), la moitié concerne les adolescents et jeunes adultes. Deux nouvelles gammes font également leur apparition : Schott Bombers, une collection technique pour les enfants jusqu’à 12 ans et Little Perfecto by Schott, une collection pour les jeunes filles de 12 à 19 ans, composée de 12 références en métal et acétate.

« Outre le lancement de toutes ces collections pour les jeunes, les collections adultes optiques (Mauboussin, Rip Curl, Schott, Whistler Hills, After et Maritza) proposent également de nouveaux modèles frais et tendance, pour permettre aux opticiens de présenter des nouveautés à leurs clients et dynamiser leurs ventes en cette période de reprise intense. Tous les modèles sont produits et en stock à Montreuil au siège de l’entreprise. Ils sont livrables en 24h chez les opticiens », ajoute le fabricant.