Le verrier propose aux magasins divers outils pour mettre en avant son célèbre progressif (88 % des porteurs de plus de 40 ans connaissent la marque Varilux) et tirer parti de ses atouts.

Ce pack aide les opticiens à renforcer leur discours et à gagner en impact, avec le support de vente « Animatic », qui détaille de façon didactique les nouvelles attentes des presbytes. Il inclue aussi des formations dédiées à Varilux sur Essi’Campus, la plateforme digitale de formation accessible sur essilorpro.fr. Pour démontrez la supériorité de ce verre, Essilor met également à la disposition de ses partenaires des vidéos et des modules de démonstration sur Essi’Expert : avec cet outil digital, l’opticien peut présenter concrètement les bénéfices de Varilux en comparaison avec les produits standard du marché, en matière de largeurs de champs, d’effets de tangage, de contraste ou encore de netteté. L’appli de recommandation produits Podium aide quant à elle à proposer la bonne référence selon les besoins et le budget du client.

Le package d’Essilor intègre des outils d’animation des points de vente, avec le service Airio (des vidéos Varilux incitent les clients à entrer dans le magasin et appuient le discours produit) et un kit PLV complet. Enfin, pour se différencier et prendre la parole sur leur zone de chalandise, les opticiens partenaires peuvent également activer le kit de communication locale Varilux sur la plateforme de communication MyEssicom accessible depuis essilorpro.fr.

« Nous avons construit ensemble, avec les opticiens, le succès de Varilux. Sans eux, la marque ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui. En cette période de turbulences, plus que jamais, les opticiens peuvent s’appuyer sur les atouts de la marque et des verres Varilux pour faire la différence en point de vente et créer de la valeur », souligne Marie-Aude Lemaire-Motel, directrice marketing & communication d’Essilor France.