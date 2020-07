De plus en plus, les enseignes négocient avec les marques des exclusivités pour créer du trafic dans leur réseau de points de vente. En ce mois de juillet, c’est la nouvelle collection Levi’s, présente dans le portefeuille de Safilo depuis 2018, qui est commercialisée chez les opticiens des enseignes du groupe (Krys, Vision Plus et Lynx Optique). Pour Krys Group, cette exclusivité permet de poursuivre la stratégie « d’offre offensive en complétant l’assortiment de ses réseaux d’une marque culte, puissante et en phase avec les aspirations des millenials ».

En ce début d’été, ce sont donc les 1 400 points de vente de Krys Group qui présentent les collections optiques et solaires Levi’s qui se composent de deux lignes pour couvrir les envies de deux générations. La première, aux accents mode, s’adresse aux 15/25 ans, avec une grande majorité de montures unisexes, des formes légèrement découpées, un grand choix de couleurs énergiques, transparents ou en bi-colorations, des verres solaires miroités, etc.

L’autre ligne s’appuie davantage sur des formes intemporelles pour les amateurs de Levi’s à travers les décennies, qui ne jurent que par le célèbre 501. Les couleurs sont ici plus classiques (noir, marron, bordeaux ou gris) sur des montures sobres et élégantes.

Levi’s, qui a déjà mis en place une politique écoresponsable pour la fabrication de ses jeans, a appliqué la même volonté sur sa collection de lunettes. On retrouve ainsi sur une partie de la collection optique, l’hexetate, un matériau innovant sans bisphénol A qui consomme moins d’énergie grâce à un cycle de production court. « Plus léger que les matières plastiques, c’est une résine acrylique brevetée aux propriétés techniques et mécaniques plus résistantes que l’acétate et plus stable », précise le fabricant.

« Cette collection, à la pointe des tendances, bénéficiera de toute la puissance du réseau de nos 3 enseignes et de l’expertise de nos opticiens. Avec l’entrée de Levi’s dans notre catalogue, nous allons tout particulièrement servir notre stratégie solaire avec un parti pris fort : désaisonnaliser les solaires pour en faire – toute l’année – une vraie affaire de style », ajoute Christophe Dagron, directeur commerce Krys Group.