Conçu dans le cadre de la mise en œuvre du 100 % santé, ce nouveau téléservice accessible via l’espace « Ameli Pro » vise à faciliter le respect du délai minimal de 2 ans entre deux prises en charge de lunettes.

Les opticiens (mais aussi les audioprothésistes et les pharmaciens) peuvent ainsi informer précisément leurs patients sur les possibilités de renouvellement de leur équipement. L’accès à l’historique se fait en se connectant au portail Ameli Pro, onglet « Activités ». Le patient doit être identifié par son NIR ou via sa carte vitale. Le professionnel atteste avoir recueilli son consentement pour accéder aux informations le concernant. Celles-ci contiennent notamment la date de délivrance du dernier achat, sa classe (A ou B) et la caisse du régime général ayant réalisé le remboursement.

Au vu de ces données, le professionnel de santé détermine si le délai écoulé depuis le précédent remboursement de l’équipement permet bien à son patient de bénéficier d’une nouvelle prise en charge. Rappelons que, pour l’optique, ce délai est de :