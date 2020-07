La rédaction de L’OL [MAG] ferme ses portes le temps des congés estivaux. Nous reviendrons dès la semaine du 17 août pour vous informer quotidiennement de l’actualité du secteur et de la profession.

La rentrée et les mois qui suivront s’annoncent d’ores et déjà bousculés par la crise sanitaire du Covid-19 qui demande toujours plus d’adaptabilité et d’énergie au sein de toutes les entreprises. Une situation qui modifie la vie dans les points de vente, entre le masque et les distances de sécurité, mais n’empêche pas des signaux encourageants de reprise dans la filière. Difficile donc de prévoir avec exactitude quels sont les grands événements qui attendent les opticiens à la rentrée… mais nous serons là pour vous tenir informés.

En attendant la reprise, n’hésitez pas à nous « liker » sur Facebook et à nous suivre sur Twitter. Toute l’équipe vous souhaite un excellent été et vous remercie de votre fidélité.