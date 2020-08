Les actions de sensibilisation et de dépistage visuel et auditif habituellement réalisées dans les villes étapes du Tour Auto Optic 2000 n’auront pas lieu en raison de la recrudescence de l’épidémie de Covid-19.

Le groupe Optic 2000 a confirmé son soutien à son partenaire Peter Auto, organisateur de l’évènement, qui assure avoir mis en place les mesures préconisées dans le protocole sanitaire gouvernemental. Cependant, malgré les autorisations données par les autorités, l’enseigne a pris la décision de suspendre toutes ses actions de terrain à destination du grand public et de la presse, organisées habituellement autour de l’évènement. Les véhicules seront bien présentés au Grand Palais le 31 août de 10h à 17h (avec un nombre d’entrées limité et toutes les mesures sanitaires de précaution, notamment le port obligatoire du masque), mais les animations et dépistages visuels et auditifs qui étaient jusqu’ici proposés sur les Villages Prévention et dans les magasins des villes traversées par le Tour Auto, sont annulés. « Cette décision, de nature préventive, a pour objectif d’éviter les regroupements », précise Optic 2000.

La dizaine de points de vente Optic 2000 présents sur l’itinéraire de la course bénéficiera quand même d’une bonne visibilité, puisque ceux-ci restent des lieux d’arrêt obligatoires pour les concurrents. En tant qu’indépendants, ces opticiens gardent la possibilité d’organiser des animations de leur propre initiative mais la coopérative ne leur recommande pas de le faire. Un conseil suivi, selon le groupe, par une très forte majorité d’entre eux.