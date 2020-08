Au 1er semestre 2020, le chiffre d’affaires du géant de l’optique a chuté de 29 %. Son résultat opérationnel ajusté est cependant positif. Le groupe a enregistré une reprise séquentielle en mai et juin dans toutes les grandes activités. En parallèle, son rachat de GrandVision fait l’objet d’une bataille juridique.

Sur les six premiers mois de l’année, EssilorLuxottica a réalisé un chiffre d’affaires de 6,23 milliards d’euros, contre 8,77 milliards d’euros pour la même période en 2019. « Ces baisses sont la conséquence directe des confinements liés au Covid-19 sur l’ensemble des marchés du groupe », indique le groupe, dont la marge brute s’est établie à 56,9 % du CA et le résultat opérationnel à 2,0 % du CA, pour un résultat net de 7 millions d’euros.

Parmi les faits marquants, EssilorLuxottica souligne, au niveau mondial, un chiffre d’affaires Verres et matériel optique en baisse annuelle de 23 % et quasiment stable sur le seul mois de juin, ainsi qu’une nette amélioration séquentielle mois après mois d’avril à juin, en raison « d’un regain d’appétit pour les solutions visuelles des consommateurs suite à des confinements synonymes d’exposition forte aux écrans ». Sur le segment Vente au détail, la baisse du CA est de 27 %, avec une reprise progressive en mai et juin liée au déconfinement et à la progression des ventes en ligne, qui représentent 10 % du CA du groupe contre 5 % sur la même période de l’année dernière. « Les magasins réouverts montrent une bonne performance grâce à une amélioration progressive du trafic et à un bond des taux de conversion. »

« Du fait de la résilience des besoins de bonne vision, nous sommes raisonnablement optimistes sur le reste de l’année et suivrons de près l’évolution du virus en nous tenant prêts à nous adapter si besoin. Dans le même temps, nous augmentons le rythme de notre intégration, accélérons notre digitalisation et lançons des innovations produit majeures qui vont pousser l’industrie vers l’avant », ont déclaré Francesco Milleri, directeur général et vice-président de Luxottica, et Paul du Saillant, directeur général d’Essilor.

Rachat de GrandVision par EssilorLuxottica : le torchon brûle

A l’occasion de la publication de ses résultats semestriels, EssilorLuxottica a rappelé avoir intenté une action en justice le 18 juillet devant le tribunal de grande instance de Rotterdam en vue d’obtenir des informations de la part de GrandVision. « Cette action a pour but de lui permettre d’appréhender la façon dont GrandVision a géré la marche de ses affaires pendant la crise du Covid-19 et d’évaluer l’étendue des manquements de GrandVision à ses obligations en vertu du contrat de soutien », explique l’entreprise. Le 30 juillet 2020, GrandVision et HAL ont de leur côté initié une procédure d’arbitrage contre EssilorLuxottica, qui considère celle-ci comme une « tentative surprenante mais évidente de la part de HAL et GrandVision pour détourner l’attention des manquements de GrandVision à ses obligations en vertu du contrat de soutien ainsi que de son incapacité à lui fournir l’information requise. »