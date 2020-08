Une fois n’est pas coutume, c’est dans une dizaine de jours, le 29 août pour être précis, que le Tour de France 2020 débutera. Bollé sera une nouvelle fois sur la ligne de départ puisque la marque de solaire équipera les coureurs de l’équipe AG2R La mondiale, avec son modèle Chronoshield.

L’investissement de Bollé dans le cyclisme n’est pas récent puisque le premier modèle de sport créé par la marque, Nylan Grand Sport, a été réalisé en 1958 pour équiper Louison Bobet sur… le Tour de France.

En 2020, les coureurs de l’équipe AG2R La mondiale porteront la Chronoshield, inspirée du modèle des années 80 du même nom. Les spectateurs de la Grande boucle pourront quant à eux tester ces lunettes et en particulier les verres Phantom depuis leurs smartphones, grâce au système mis en place récemment par la société sur Instagram ou sur le site de Bollé.

Chronofield est l’une des nouveautés de la ligne Performance. Cette solaire possède des plaquettes de nez et des branches ajustables avec des inserts en Thermogrip pour un confort optimisé. Les connaisseurs verront un hommage au modèle original à travers la barre frontale amovible avec de la mousse pour un fit personnalisé et toujours plus de confort.

Photo du haut : Romain Bardet ©Yves Perret Médias