Fréquemment critiquées pour l’opacité de leurs contrats, les complémentaires santé se montrent déterminées à faire des efforts sur ce sujet, conformément à l’engagement professionnel pris le 14 février 2019. L’Unocam (Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie), qui rassemble les différentes familles d’Ocam, propose depuis cet été deux supports pour améliorer la compréhension des garanties par les assurés.

Les nouveaux outils didactiques élaborés par l’Unocam, la FNMF (Fédération nationale de la Mutualité française), la FFA (Fédération française de l’assurance) et le CTIP (Centre technique des institutions de prévoyance) comprennent une brochure intitulée « 6 clés pour mieux comprendre et bien choisir sa complémentaire santé ». Ses lecteurs y trouveront des éléments de réponse à leurs questions sur le système de remboursement des soins, les modalités d’intervention de leur complémentaire santé, la présentation des garanties, l’évaluation des leurs besoins en matière de couverture complémentaire et les services proposés par les organismes. Ce document présente des cas pratiques qui illustrent via des exemples concrets ce que rembourse l’assurance maladie obligatoire, la complémentaire santé (en fonction des garanties du contrat) et ce qui reste éventuellement à la charge de l’assuré. La brochure est complétée par un glossaire de l’assurance complémentaire santé expliquant les différents termes utilisés.

Pour accéder à la brochure, cliquez ici.

Pour accéder au glossaire, cliquez ici.