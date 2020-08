La période estivale n’est pas synonyme d’inactivité pour tout le monde. La preuve avec Stella McCartney et Thélios qui ont annoncé au cœur de l’été, la signature d’un partenariat sur le long terme pour la production des collections de lunettes de la créatrice britannique.

Après avoir pris son indépendance du groupe Kering, Stella McCartney s’est unie à LVMH pour le développement de sa griffe de mode. Suite à cette nouvelle union avec le géant du luxe, la licence des collections de lunettes change en toute logique de main pour entrer dans le giron de Thélios, la joint-venture créée entre LVMH et Marcolin. Les premières collections de lunettes Stella McCartney sont annoncées pour la saison printemps été 2021 et seront disponibles en novembre prochain. Bien entendu, elles présenteront un engagement fort pour le respect de l’environnement à travers des solutions innovantes. La première collection comprendra par exemple des verres bio, composés à 39 % à base d’huile de ricin, sans compter une réduction de 40 % des émissions de carbone. On retrouvera au niveau des montures du bio acétate, également disponible dans les lignes enfants.

Ces collections seront commercialisées dans les magasins et le site Internet de la griffe, comme dans le réseau de partenaires de Thélios.

Rappelons qu’en plus de Stella McCartney, le portefeuille de marque du groupe Thélios comprend Céline, Loewe, Kenzo, Fenty, Fred et Berluti.