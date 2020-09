Tous les analystes sont d’accord sur le sujet : la myopie sera dans les décennies à venir l’un des enjeux majeurs en termes de correction visuelle. En raison notamment du changement de nos comportements au quotidien, on estime que 50 % de la population mondiale sera myope. En France actuellement, la prévalence de la myopie est d’environ 39 %. Un chiffre qui atteint 52 % chez les 20-29 ans.

C’est sur le segment de la myopie que Coopervision a décidé de « renforcer sa position de leader dans la lutte contre la gravité et la prévalence croissantes de la myopie » à travers l’acquisition de C&E GP Specialists, Inc, un fabricant et distributeur de lentilles de contact ortho-K personnalisées. Pour le Dr Juan Carlos Aragón, président de CooperVision Specialty EyeCare, « cette acquisition améliore encore notre capacité à répondre aux besoins des professionnels de la vue et, en fin de compte, la qualité de la vision et de la vie de leurs patients. L’ajout de la formidable expérience des médecins de la société GP specialists s’appuie sur ce que nous avons créé avec les acquisitions de Blanchard, Paragon, Procornea et Soflex ces dernières années ».

Fondé en 2003, le laboratoire GP Specialists est à la naissance de nombreuses lentilles dont iSee, ou encore les séries OK-GOV et OrthoTool’s, sans oublier la distribution des lentilles Paragon CRT. L’entreprise, qui conservera son nom, gardera, comme les autres entités de Coopervision Speciality Eyecare, son fonctionnement propre. Les clients de la société continueront donc à travailler avec leurs représentants.