Depuis le début de l’été, le bus “Les invisibles” sillonne les rues de Paris pour venir en aide aux plus défavorisés et sans couverture sociale, en les équipant gratuitement.

Cette opération est à l’initiative d’Eric Jean, qui travaille dans le secteur optique depuis une trentaine d’années comme opticien-designer pour de grandes marques et enseignes de l’optique. C’est en travaillant avec Les Ravitailleurs pendant le confinement qu’il se rend compte des besoins visuels des populations défavorisées et décide de mettre en place cette opération de solidarité, avec l’objectif d’équiper gratuitement 2 000 personnes, grâce au soutien d’un collectif de lunetiers français pour les montures et de Zeiss pour les verres.

Depuis le 8 juillet, plus de 1 000 personnes ont été reçues par Eric Jean et des opticiens bénévoles de l’ISO (Institut Supérieur d’Optique) pour être équipées. « La remise des lunettes aux bénéficiaires est un grand moment d’émotion et une formidable récompense pour les bénévoles qui se sont relayés tout l’été à bord du bus Les Invisibles. Nous voyons ces personnes se transformer, recouvrer la vue et retrouver autonomie et confiance », explique Eric Jean.

Cette semaine marquera les derniers jours de l’opération en cet été si particulier. Jusqu’à jeudi, les bénéficiaires en situation de précarité des Restos du Cœur, du Samu social de Paris et du Recueil Social de la RATP recevront leur équipement et procèderont à l’ajustage avec les professionnels bénévoles.

Le bus s’installera :