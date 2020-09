A compter de mardi prochain, 1er septembre 2020, la distribution des collections Flair en France et en Belgique sera assurée par OWP France, la filiale française du groupe OWP Brillen GmbH, qui a racheté Flair en mai 2020.

Dans un premier temps, les régions Nord, Est, Ile-de-France et Centre en France et la Wallonie en Belgique sont concernées par cette reprise de distribution. Les autres secteurs suivront progressivement.

En parallèle de ce changement de distribution, la marque annonce également la mise en place « d’un nouveau tarif revisité » et la reprise du service après-vente par OWP France. (Le bureau Flair France sera joignable au 00800 25 21 840 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h ou par e-mail à l’adresse france@flair.de)

« Présent sur le marché français depuis plus de 20 ans, cette évolution permet un rapprochement entre Flair et sa clientèle francophone tout en conservant le “made in Germany”, garant de la qualité haut de gamme de la marque », explique OWP dans son communiqué.